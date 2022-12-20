Чемпионат рекордов? От кого стоит ждать самых высоких баллов на первенстве страны

Некоторые наши фигуристы могут побить в Красноярске мировые рекорды.

Чемпионат России, безусловно, лишь внутренний турнир. И на нем, к сожалению, будет действовать «Вегаса»: все, что было в Красноярске, останется там. И никакие рекорды не будут зафиксированы. Тем не менее российских фигуристов это вряд ли остановит — и они будут показывать себя во всей красе. По ходу серии «Гран-при» ряд спортсменов уже замахнулись на мировые рекорды. А кто-то из них имеет огромный потенциал сделать это в Красноярске.

Понятно, что большую роль играет фактор домашнего судейства. Но в первую очередь это огромная мотивация для спортсменов, чтобы остаться в этом виде спорта. И продолжать прогрессировать.

Камила Валиева

Лучший балл в сезоне: 244,66

Действующая чемпионка России уже на данный момент имеет лучшую сумму баллов в сезоне среди всех российских фигуристок. И это с учетом того, что она не исполняла тройной аксель в короткой программе и падала с четверного тулупа! Фигуристка перенесла небольшую травму, и ей нельзя было исполнять сложные элементы.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Именно поэтому Камила не заходила на ультра-си на контрольных прокатах, а на этапах «Гран-при» пробовала только четверной тулуп. Спортсменке потребовалось немного времени, чтобы восстановить тройной аксель и четверной тулуп. Валиева исполняет оба элемента достаточно стабильно, а значит, при чистом исполнении может сильно улучшить свой личный рекорд в текущем сезоне.

Наивысший балл по сумме за две программы в карьере Камила получала как раз на чемпионате России — просто сумасшедшие 283,48. Официальный же мировой рекорд немного поскромнее, но тоже принадлежит Валиевой — 272,71. Без четверного сальхова фигуристке, наверное, будет сложно побить свои же оценки.

Но вот улучшить достижение за короткую программу фигуристка вполне в состоянии. Год назад она исполнила тройной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц + тройной тулуп и получила за прокат 90,38 балла. При исполнении такого же набора, да еще и с учетом суперлояльного судейства в этом сезоне Валиева способна получить абсолютный максимум в короткой программе — пусть и только на внутреннем турнире.

На чемпионате Европы она набрала еще больше — 90,45 балла. Это был новый мировой рекорд, который вряд ли кто-то побьет в ближайшее время. Также Камила была в шаге от того, чтобы получить максимально возможную оценку, которую «СЭ» ранее подсчитал, — она составляет 94,73 балла. Для этого ей просто нужно показать то, что она исполняла ранее.

Марк Кондратюк

Лучший балл в сезоне: 104,51

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях в текущем сезоне сумел набрать очень высокий балл за короткую программу на этапе «Гран-при» в Сочи. Он исполнил четверной лутц, тройной аксель и четверной сальхов + двойной тулуп. Разумеется, в каскаде вторым прыжком планировался тройной прыжок.

Базовая стоимость каскада, который сделал Марк, — 11 баллов. Но так как он был исполнен во второй половине программы, то элемент получил надбавку 10 процентов. Если бы Кондратюк прыгнул 4-3 из сальхова и тулупа, то его базовая стоимость составила бы уже 13,90 балла. А с учетом надбавки за вторую половину программы она была бы повышена до 15,29.

Марк Кондратюк. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В сумме с GOE Марк получил за каскад в Сочи 13,65 балла. А если бы он исполнил второй прыжок в три оборота, то мог набрать уже 16-17 баллов, а то и больше — с учетом домашнего судейства. А здесь уже и до мирового рекорда, установленного Натаном Ченом недалеко. На Олимпийских играх в Пекине американец получил за короткую программу 113,97 балла.

Но для этого Кондратюку необходимо лучше исполнять непрыжковые элементы — в Сочи он получил 3-й уровень за либелу и дорожку шагов — и здесь потерял пару баллов. Поэтому Марру для того, чтобы попробовать хотя бы заочно обогнать американца и его мировой рекорд, нужно чисто исполнять заявленный контент. И при лояльном домашнем судействе действующий чемпион России вполне способен повторить баллы Чена.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Лучший балл в сезоне: 247,72

Мировой рекорд по сумме: 239,88

Эта пара уже набирала в текущем сезоне оценки выше мирового рекорда. И кажется, они могут еще лучше. Анастасия и Александр ворвались в элиту российского парного катания и вряд ли пожелают уступить свой трон соперникам. В этом сезоне они уже били всевозможные рекорды — но, увы, только внутри страны.

Их максимум за короткую программу — 86,47. В то время как мировой рекорд, принадлежащий китайской пар Суй Вэньцзин — Хань Цун — на два балла меньше (84,41). Также они набирали выше и в произвольной программе (161,25). Наилучшая оценка, засчитанная мировым сообществом, принадлежит им же — 157,46.

Также ученики Тамары Москвиной могут повторить свой же подвиг и набрать вновь выше мирового рекорда по сумме за две программы. Их товарищи по группе — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в этом сезоне сумели заочно приблизиться к этой отметке. Их наилучшая оценка за два проката — 239.28. Немного ниже мирового рекорда.

Однако фигуристы только набирали форму — они пропустили контрольные прокаты из-за микротравмы у партнера. К тому же, разучили и уже попробовали на публике элементы ультра-си — четверные подкрутку и выброс. В случае удачного исполнения они могут помочь паре прибавить баллов. И кто знает, может Бойковой и Козловскому не просто удастся повторить мировой рекорд, а даже вырваться вперед.

Не стоит и забывать о Евгении Тарасовой и Владимире Морозове — они на этапе «Гран-при России» в Казани получили 157,56 баллов за произвольную программу и превзошли мировой рекорд.