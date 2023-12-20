Сихарулидзе — об исключениях: «Федерация шла на встречу нашим лидерам и это было разумным решением»

Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске высказался об исключениях для членов основной команды сборной при формировании список участников различных стартов.

«Ранее по итогам чемпионата страны у нас формировалась сборная, которая принимала участие в чемпионатах Европы и мира. Несколько раз были исключения, когда сильнейшие спортсмены, вернее абсолютные лидеры в мужском одиночном и в танцах заболевали перед чемпионатом России. Но все специалисты, включая главного тренера, абсолютно точно понимали, что они лидеры в своем виде.

Они были лидерами мирового фигурного катания и в порядке исключения понимая это федерация шла на встречу ребятам. К тому же по итогам других турниров попадали в сборную и могли доказывать свое право на чемпионате Европы и зачастую таких случаев были единицы. Выигрывали чемпионат и тогда это было разумным решением», — сказал Сихарулидзе.

Спортсмены из России и Белоруссии не могут выступать на международных стартах под эгидой ISU с весны 2022 года.