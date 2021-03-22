Федерация фигурного катания подтвердила, что все россияне здоровы перед чемпионатом мира
Все российские фигуристы здоровы перед стартом чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В понедельник, 22 марта, пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила о выявленном случае инфицирования коронавирусом перед стартом турнира.
В воскресенье гендиректор федерации Александр Коган сообщил, что российские фигуристы после получения результатов теста на коронавирус получили разрешение начать тренировки на чемпионате мира. Турнир начнется 24 марта.
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