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Федерация фигурного катания подтвердила, что все россияне здоровы перед чемпионатом мира

20:18
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Все российские фигуристы здоровы перед стартом чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В понедельник, 22 марта, пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила о выявленном случае инфицирования коронавирусом перед стартом турнира.

В воскресенье гендиректор федерации Александр Коган сообщил, что российские фигуристы после получения результатов теста на коронавирус получили разрешение начать тренировки на чемпионате мира. Турнир начнется 24 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10967101

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