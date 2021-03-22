Федерация фигурного катания подтвердила, что все россияне здоровы перед чемпионатом мира

Все российские фигуристы здоровы перед стартом чемпионата мира. Об этом ТАСС сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В понедельник, 22 марта, пресс-служба Международного союза конькобежцев сообщила о выявленном случае инфицирования коронавирусом перед стартом турнира.

В воскресенье гендиректор федерации Александр Коган сообщил, что российские фигуристы после получения результатов теста на коронавирус получили разрешение начать тренировки на чемпионате мира. Турнир начнется 24 марта.