Один участник чемпионата мира по фигурному катанию заразился коронавирусом
20:13
Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте сообщил об одном случае заражения коронавирусом среди участников чемпионата мира. Имя заразившегося COVID-19 не уточняется.
Заболевший человек не будет допущен к участию в чемпионате мира и будет помещен на карантин. Кроме того, были выявлены и изолированы люди, контактировавшие с зараженным.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-27 марта в Стокгольме.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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