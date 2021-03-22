Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира-

Один участник чемпионата мира по фигурному катанию заразился коронавирусом

20:13
Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции. Фото Twitter
Чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции. Фото Twitter
Теги:

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте сообщил об одном случае заражения коронавирусом среди участников чемпионата мира. Имя заразившегося COVID-19 не уточняется.

Заболевший человек не будет допущен к участию в чемпионате мира и будет помещен на карантин. Кроме того, были выявлены и изолированы люди, контактировавшие с зараженным.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-27 марта в Стокгольме.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...