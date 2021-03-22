Один участник чемпионата мира по фигурному катанию заразился коронавирусом

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте сообщил об одном случае заражения коронавирусом среди участников чемпионата мира. Имя заразившегося COVID-19 не уточняется.

Заболевший человек не будет допущен к участию в чемпионате мира и будет помещен на карантин. Кроме того, были выявлены и изолированы люди, контактировавшие с зараженным.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет 24-27 марта в Стокгольме.