Радионова не видит проблемы в использовании русской музыки на ЧМ по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова в прямом эфире «СЭ» поделилась мнением о короткой программе дебютанта чемпионатов мира Евгения Семененко из группы Алексея Мишина.

«Интереснее всего будет посмотреть за ребятами, у них очень серьезная конкуренция, — сказала Радионова. — Кто первым будет, кто вторым не скажу, но вот за третье место наши мальчики могут бороться. Женя Семененко тоже может здорово себя показать, мне импонирует его катание. Он перспективный парень, очень здорово проявил себя по ходу всего сезона.

Так что почему нет? Новичкам везет, я верю, что нашим ребятам это под силу. Музыка Игоря Корнелюка в короткой программе? Почему нет, я не вижу в этом проблемы. У нас спортсмены под китайские, французские и американские песни катаются. Почему мы не можем выступать под наши русские песни?»

(Рустам Имамов)