Русских легионеров выгонят домой? Почему на самом деле могли отменить фигурный Евро в Венгрии

Гипотеза, в которой слишком много сходится.

Чемпионат Европы по фигурному катанию остается для международной и национальных федераций чемоданом без ручки. Бросить его нельзя, желающих носильщиков крайне мало, а те, кто хотел бы провести турнир, — отстранены. Как ни крути — многие мировые виды спорта остаются дотационными, и для проведения больших турниров нужны государства, для которых проведение соревнований — вопрос престижа. До поры до времени ISU мог назначать Евро в близких к России странах типа Белоруссии, Финляндии или Эстонии в расчете на русскую кассу, но теперь и эта возможность если не убита, то введена в искусственную кому.

Чемпионат Европы 2024 года планировался в третьей подряд финно-угорской стране — Венгрии, но на неделе местная ассоциация конькобежцев отказалась от проведения чемпионата. Что произошло?

Мария Павлова и Алексей Святченко. Фото Global Look Press

Не вынесли цен на энергоносители

Официально причина звучала так:

— В связи с затяжным конфликтом (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ») по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, существенно влияющими на конькобежные виды спорта, Венгерская национальная федерация после длительного рассмотрения вопроса отказывается от проведения чемпионата Европы ISU по фигурному катанию и танцам на льду в 2024 году. Из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов для обеспечения высокого качества соревнований MOKSZ отозвала свое право на организацию у Международного союза конькобежцев (ISU), — говорилось в заявлении на сайте.

На бумаге все гладко, и действительно Венгрия серьезно пострадала от энергокризиса. Страну без выхода к морю долгое время выручало Солнце (в Будапеште количество солнечных часов в году — 2054, в Москве, к примеру, 1740). Но после начала СВО венгерское правительство решило вмешаться в индустрию и ввело регулирование новых батарей. Решение критиковали, но у властей своя правда. Некоторые меры по госрегулированию цен, наоборот, избиратели хвалят.

В октябре было официально объявлено об экономии света в госучреждениях. Кроме того, из-за отношений премьер-министра Виктора Орбана и властей Евросоюза сложно идут переговоры о дотациях из Брюсселя. Словом, проблемы есть, и их сложно отрицать. Другое дело, что будь это чемпионат по фехтованию или водному поло, средства наверняка бы нашлись.

Сколько стоит чемпионат Европы по фигурному катанию? В 2014 году, когда Венгрия принимала турнир, руководители федерации говорили, что у них «бюджет 1,8 миллиона евро, который позволяет провести хороший чемпионат Европы». Последний «Гран-при США», согласно документам федерации, стоил 400-500 тысяч долларов. Оценка в миллион долларов вполне уместна, следует из изучения документации предыдущих хозяев чемпионата. Как правило, еще миллион вкладывает непосредственно ISU, еще до миллиона могут вложить спонсоры.

Мария Игнатьева и Даниил Семко. Фото Global Look Press

Смена власти

Но было бы странно не упомянуть другие причины отмены чемпионата и контекст, в котором она произошла. Во-первых, совсем недавно в отставку ушел руководитель местной федерации Гурген Варданян. Фамилия не должна вводить в заблуждение — Варданяна впервые пригласили еще в социалистическую Венгрию в 1989 году, он принес стране первое европейское золото в женском одиночном катании с Юлией Шебештьен в 2004-м. Но Варданян действительно в последние годы проводил политику русификации венгерской сборной, что не нравилось местным. Проведение чемпионата Европы в Будапеште как раз могло быть нужно для престижа его федерации.

В Европе существовало несколько мостиков из России — например, в Польшу, за которую выступают Екатерина Куракова, Владимир Самойлов и другие, — на удивлении, Кипр, и по нашей информации, об этом варианте задумывались некоторые российские фигуристы из топа. Есть и некоторые другие страны.

Результаты натурализации дали о себе знать — на последнем чемпионате мира россияне Павлова/Святченко заняли седьмое место в парах, россиянка Игнатьева и украинец Семко, тренирующиеся в России, стали 10-ми в танцах. Денег в федерацию, кстати, тоже стало поступать больше, вот только Варданяна начали подозревать в растратах в федерации конькобежцев, которая руководит всеми коньковыми видами спорта.

Нероссиян, а вернее, этнических венгров в сборной практически не осталось. Балаж Надь, выступавший с Павловой, переехал в США, а лучшая одиночница страны Вивьен Папп выступила с разгромным заявлением: «У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку [Полину Джуманиязову]. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — заявила 14-летняя участница юниорской серии «Гран-при». У мужчин из своего клуба ушел Мозеш Береи — а в мужском одиночном места в сборной оккупировали братья Власенко.

В феврале вспыхнуло до такой степени, что венгерские родители написали открытое письмо, в котором обвиняли Варданяна в финансовом интересе русификации, а ту самую Шебештьен — в насилии в отношении детей. Досталось и жене Верданяна Ераняк Ипакян, хореографу, занимавшей пост в федерации.

Варданян был вынужден уйти. А вместе с ним и чемпионат Европы — новые власти федерации, думается, сейчас будут заниматься дерусификацией венгерской сборной, а не проведением турнира, на котором в любом случае солировали бы снова россияне — без какой-либо перспективы для популяризации среди местных ребят. Вот и возникла идея отменить турнир совсем.

Вопрос — останутся ли в сборной российские фигуристы, добившиеся уже многого, или их попытаются вычистить. Кстати, несмотря на все прошлые дружественные заявления, сейчас, согласно перечню МИД РФ, Венгрия также является недружественным России государством.