Россиянка, выступающая за Грузию, — новая чемпионка Европы! В Петербурге верили в медаль Губановой

Серебряный призер чемпионата мира Луна Хендрикс — вторая.

Чемпионат Европы. Женщины. Итог

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 199,91

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 193,48

3. Кимми Репонд (Швейцария) — 192,51

4. Екатерина Куракова (Польша) — 186,9

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 185,92

6. Нина Петрыкина (Эстония) — 183,74

Анастасия Губанова стала новой чемпионкой Европы! Фигуристка из Тольятти живет и тренируется в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына, но выступает за Грузию. Настя круто заявила о себе еще в прошлом сезоне, а теперь получила первый крупный титул. Обыграла и фаворитку соревнования Луну Хендрикс, и 16-летнюю швейцарскую звезду Кимми Репонд.

Поддержка из Санкт-Петербурга

Фактически россиян не было на чемпионате Европы. Даже Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, которые выводили Нику Эгадзе и Мориса Квителашвили из Грузии, а также Даниэля Грассля из Италии, в «уголке слез и поцелуев» в ожидании оценок подопечных отсутствовали. Наводило на мысли о том, что российским тренерам нельзя находиться там. Хотя поводов особо для этого не наблюдалось — ведь аккредитовали специалистов на сам чемпионат Европы. В любом случае, это вызвало волнение у некоторых болельщиков.

Анастасия Губанова. Фото AFP

Но все это оказалось только додумками — Валентин Молотов из группы Евгения Рукавицына прекрасно сопровождал Анастасию Губанову и до проката, и после него. Рукавицын сам в Финляндию не поехал — у него на чемпионате Санкт-Петербурга в это же время выступает сразу несколько учеников. Дмитрий Алиев, который пока четвертый на первенстве города, сказал, что поддерживает одногруппницу. Хотел, чтобы она не упустила возможность на медаль или даже на чемпионство: «А так скоро буду держать кулачки за нашу девочку — Настю Губанову. Перед Кубком Первого канала посылал ей все возможные лучи энергии. Хочу, чтобы она этим воспользовалась и привезла медальку».

Настя привезла не просто «медальку», а целое золото. Точнее, даже три — по итогам короткой и произвольной программ в отдельности ей тоже дадут малые медали. Губанова дрогнула разве что на флипе, который был засчитан как двойной. И последнее вращение получило не максимальный уровень. В остальном же можно только позавидовать спокойствию россиянки, выступающей за Грузию. Почти 200 баллов — и Настя впервые становится чемпионкой Европы! Формально российских девушек на турнире не было, но фактически они все равно были.

Анастасия Губанова. Фото AFP

Полярные эмоции фигуристок

Луна Хендрикс отчего-то опять не справилась. Экс-фигуристка Лина Федорова в прямом эфире задалась вопросом, волнение ли причиной, медальные ожидания или проблемы с физической формой. После короткой бельгийка говорила, что просто отталкивание на лутц в программе получилось плохим. В субботу пострадали уже лутц и флип. Луна, конечно, осталась очень расстроенной — плакала после проката далеко не от счастья. Наверняка в душе она очень хотела победить — ее признали и судьи, и болельщики.

В произвольной Хендрикс проиграла и дебютантке соревнований Кимми Репонд из Швейцарии. 16-летняя фигуристка только-только начала выступать по взрослым, и уже медаль чемпионата Европы! Откаталась она, кстати, чуть ли не идеально, только к первому каскаду у судей возникли вопросы. Прыгает она в другую сторону, не как все остальные фигуристки, так что прыжки смотрятся необычно. И их плюсовали не на максимум. Но Кимми это не помешало — она с бронзой! В микст-зоне Репонд призналась, что главное — чистый прокат, но в глубине сознания была надежда на медаль.

Луна Хендрикс. Фото AFP

Екатерина Куракова была очень рада практически чистому прокату, но в микст-зоне не появилась. Видимо, тоже хотелось медаль, но не получилось. Как и у Нины Петрыкиной из Эстонии, потенциал которой выше, чем-то, что она смогла показать. Зато в Бельгии появилась еще одна перспективная фигуристка — Нина Пинзарроне, которой тоже всего 16. Хорошая компания для более опытной Хендрикс.

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Никто из девушек не набрал больше 200 баллов за две программы. В короткой оценки не дотянули до 70, в произвольной только у Губановой было за 130. Но никто и не пробовал даже заявлять ультра-си — некоторые спортсменки говорят, что учат их, но вставлять в программы не решаются. Уровень все-таки действительно упал, хотя за искренними эмоциями фигуристок наблюдать круто. Там выиграть может любая, но будет ли это на пользу фигурному катанию в целом? Противоречивый вопрос.