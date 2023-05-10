Венгрия объяснила энергокризисом отказ от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию

Венгерская федерация конькобежного спорта объяснила, почему отказалась проводить чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году.

«Из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов для обеспечения высокого качества соревнований мы отозвали свое право на организацию чемпионата Европы у Международного союза конькобежцев (ISU)», — сказано в заявлении Венгерской федерации конькобежного спорта.

Турнир должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года. Новое место проведения чемпионата Европы будет определено на основе заявок национальных федераций, которые можно будет подать до 26 мая этого года.