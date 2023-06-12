Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 отдали Литве. Чем это грозит россиянам?

Их могут не пустить в Прибалтику, даже если ISU даст зеленый свет.

Международный союз конькобежцев (ISU) наконец-то определился с локацией для чемпионата Европы по фигурному катанию-2024. Турнир пройдет с 8 по 14 января в литовском Каунасе.

Изначально соревнования должен был принимать Будапешт, который получил это право еще в июне 2021 года. Однако Венгрия отказалась от проведения турнира по экономическим причинам. Теперь чемпионат Европы состоится в Литве — и это не очень хорошая новость для наших фигуристов.

Место

За восемь месяцев до европейского первенства венгерская сторона уведомила ISU об отказе от турнира из-за нехватки средств. Среди основных причин был назван рост цен на энергоносители. К тому же фигурное катание не является культовым видом спорта для Венгрии, поэтому в стране не стремятся увеличить расходы на него.

После этого ISU повторно открыл подачу заявок. На проведение чемпионата Европы-2024, помимо Каунаса, претендовали София (Болгария) и Варшава (Польша). В итоге выбор Международного союза конькобежцев пал на Литву.

Также ISU объявил о месте проведения будущих чемпионатов мира и Европы по шорт-треку. ЧЕ пройдет с 15 по 17 января 2027 года в германском Дрездене, а ЧМ — с 10 по 12 мая 2028 года в нидерландском Роттердаме соответственно. Кроме того, чемпионат мира по конькобежному спорту среди юниоров примет Казахстан — соревнования состоятся с 28 по 31 января 2027 года в городе Алма-Ате.

Фото Global Look Press

Проблема

Отказ Венгрии показал, что для многих европейских стран проведение континентального первенства по фигурному катанию стало сложным и невыгодным. К тому же на этом турнире, в отличие от того же чемпионата мира, достаточно трудно будет собрать аншлаг — особенно в связи с отстранением российских фигуристов.

Большая часть доходов от проведения турнира, в частности от глобальных спонсорских сделок и продажи медиаправ, идет официальному организатору — то есть ISU. Принимающая страна же имеет возможность заработать на продаже билетов, различной сувенирной продукции и на питании на турнире.

В той же Венгрии на данный момент нет звезд, на которых бы пошли зрители. Да и в целом сам турнир не может похвастать большим количеством высококлассных фигуристов, которые способны радовать публику. Сурово, но это так. Поэтому организация данных соревнований выглядит столь непривлекательно для стран Европы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Россия

На данный момент российские и белорусские фигуристы по-прежнему отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ISU. Решение по данному вопросу отложили до августа или октября. Но даже если наши спортсмены получат долгожданный допуск, у них могут возникнуть другие проблемы.

А именно — визовые. Известно, что Литва настроена достаточно негативно против России. Так, президент назвал появление литовских фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко в российском ледовом шоу «циничным актом». Спортсменов даже исключили из списка кавалеров ордена Великого князя Литовского Гедиминаса пятой степени.

Так что вполне возможно, что российских фигуристов просто не захотят видеть в Литве. Похожие проблемы появились уже у теннисистов, которым совсем скоро предстоит отправиться на турнир серии «Большого шлема» в Великобританию.

В этом году россияне допущены до Уимблдона, но, по словам агента Льва Кассиля, который работает с Даниилом Медведевым и сестрами Эрикой и Миррой Андреевыми, на данный момент британские визы есть только у 15 процентов наших спортсменов. Вполне вероятно, что кто-то из них так и не доедет до турнира — и совсем не по спортивным причинам.