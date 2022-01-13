Валиева заявила, что крики фанатов с трибун не помешали ей исполнить короткую программу на чемпионате Европы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, не мешают ли ей крики болельщиков с трибун во время проката. Также она заявила, что пока не думает об Олимпиаде в Пекине.

— Когда вы делали дорожку шагов, вам кто-то крикнул с трибун: «Камила, танцуй». Вас отвлекают подобные вопли?

— Почему вопли? (смеется) Я слышала, что что-то крикнули. Перед прокатом тоже слышала: «Камила, мы в тебя верим». Но когда ты катаешь, ты находишься в потоке. Иногда подобное может выбивать. Но я не успела ничего понять.

— Мысли про Олимпиаду проползают в голове?

— Думать об этом будем завтра. Пока я нахожусь на чемпионате Европы. Думать об Олимпиаде на данный момент не имеет смысла.

— Успели поздравить Сергея Дудакова?

— Сергей Викторович к нам относится очень по-доброму. Он каждый день спрашивает, как мы себя чувствуем. Все время что-то подсказывает. Он очень светлый человек, приятно его радовать. Мне не хочется его расстраивать.

В короткой программе Валиева установила новый мировой рекорд. За прокат она получила 90,45 балла.