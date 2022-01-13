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Сегодня, 18:24

Бестемьянова о короткой программе женщин: «Шли на риск. Ничего страшного, мы получили опыт»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Шли на риск. Ведется работа, которая надеюсь приведет нас к успеху! Мы получили опыт, ничего страшного не случилось», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.

Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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