Бестемьянова о короткой программе женщин: «Шли на риск. Ничего страшного, мы получили опыт»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с «СЭ» прокомментировала результаты российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы в Таллине.

«Шли на риск. Ведется работа, которая надеюсь приведет нас к успеху! Мы получили опыт, ничего страшного не случилось», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Камила Валиева выиграла короткую программу с мировым рекордом (90,45 балла). Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии (76,25). Замыкает тройку лидеров Александра Трусова, упавшая с тройного акселя (75,13). На четвертом месте идет Анна Щербакова (69,05).

Произвольные программы одиночницы представят 15 января.