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Тутберидзе появилась на чемпионате Европы с собакой. Фото

19:28
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Российский тренер Этери Тутберидзе впервые появилась на официальной тренировке чемпионата Европы в Таллине. Ни одна из ее учениц-одиночниц (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова) еще не выходила на лед, но Тутберидзе вывела пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Появилась Тутберидзе на катке в сопровождении своей собаки, которую держала в переносной сумке.

Сумку охраняли очень тщательно — сразу три человека в красном.

В интервью «Пусть говорят» Тутберидзе рассказала, что собаку ей подарила Александра Трусова.

Тарасова и Морозов провели тренировку не самым удачным образом, допустив несколько ошибок и падений. Соревнования пар стартуют завтра, 12 января.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

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