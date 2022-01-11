Тутберидзе появилась на чемпионате Европы с собакой. Фото

Российский тренер Этери Тутберидзе впервые появилась на официальной тренировке чемпионата Европы в Таллине. Ни одна из ее учениц-одиночниц (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова) еще не выходила на лед, но Тутберидзе вывела пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Этери Тутберидзе на чемпионате Европы — вместе с Максимом Траньковым и парой Тарасова/Морозов. pic.twitter.com/7dYGTqs3hg — Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022

Появилась Тутберидзе на катке в сопровождении своей собаки, которую держала в переносной сумке.

Сумку охраняли очень тщательно — сразу три человека в красном.

Собаку Тутберидзе ну очень внимательно охраняют. Три человека сразу! pic.twitter.com/UMZJkEsgjt — Lublineс93 (@Lublinec931) January 11, 2022

В интервью «Пусть говорят» Тутберидзе рассказала, что собаку ей подарила Александра Трусова.

Тарасова и Морозов провели тренировку не самым удачным образом, допустив несколько ошибок и падений. Соревнования пар стартуют завтра, 12 января.