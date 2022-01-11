Тутберидзе появилась на чемпионате Европы с собакой. Фото
19:28
Российский тренер Этери Тутберидзе впервые появилась на официальной тренировке чемпионата Европы в Таллине. Ни одна из ее учениц-одиночниц (Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова) еще не выходила на лед, но Тутберидзе вывела пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Появилась Тутберидзе на катке в сопровождении своей собаки, которую держала в переносной сумке.
Сумку охраняли очень тщательно — сразу три человека в красном.
В интервью «Пусть говорят» Тутберидзе рассказала, что собаку ей подарила Александра Трусова.
Тарасова и Морозов провели тренировку не самым удачным образом, допустив несколько ошибок и падений. Соревнования пар стартуют завтра, 12 января.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры
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