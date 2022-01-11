Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь / результаты Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат Европы

Австрийские фигуристы Циглер и Кифер снялись с чемпионата Европы из-за травмы

20:20
Мириам Циглер и Северин Кифер. Фото bvz.at
Мириам Циглер и Северин Кифер. Фото bvz.at

Австрийская пара Мириам Циглер/Северин Кифер пропустит чемпионат Европы, сообщает Ассоциация фигурного катания Австрии.

Указано, что Кифер получил травму и уже отправился на родину. Ему предстоит пройти лечение, чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде в Пекине.

Циглер и Кифер должны были выступить в парном катании на чемпионате Европы в Таллинне (Эстония), который пройдет с 10 по 16 января. Соревнования пар начнутся 13 января.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, Чемпионат Европы 2022, сборная России: участники, расписание и результаты, новости и обзоры