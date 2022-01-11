Австрийские фигуристы Циглер и Кифер снялись с чемпионата Европы из-за травмы
20:20
Австрийская пара Мириам Циглер/Северин Кифер пропустит чемпионат Европы, сообщает Ассоциация фигурного катания Австрии.
Указано, что Кифер получил травму и уже отправился на родину. Ему предстоит пройти лечение, чтобы успеть восстановиться к Олимпиаде в Пекине.
Циглер и Кифер должны были выступить в парном катании на чемпионате Европы в Таллинне (Эстония), который пройдет с 10 по 16 января. Соревнования пар начнутся 13 января.
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