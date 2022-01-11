Катарина Гербольдт: «Обидно, что Коляда лишается потенциального титула»

Призер чемпионата России Катарина Гербольдт поделилась ожиданиями от выступления мужской команды на чемпионате Европы.

«Михаил Коляда пропустит этот турнир. Травмы — это всегда плохо и обидно, но они дают возможность реализовать себя другим, показать свои возможности.

Заслужил ли Коляда место в сборной на Олимпиаде? Раз вопрос не поставлен о его замене, значит, да. Пропуск чемпионата Европы особо не скажется на его оценках, потому что если он катается хорошо, то он в принципе способен выигрывать у многих. Единственное, обидно, что он лишается потенциального титула. Но так складывается судьба, с этим ничего не поделаешь.

Шансы на победу у российских одиночников хорошие, так как наши мальчики показывают в последнее время высокий уровень, начинают подбираться к нашим девушкам — катаются более стабильно, с более сложным контентом, чем раньше. Каждый из них готов составить конкуренцию всем и даже претендовать на золото. Здесь вопрос в чисто психологической составляющей — кто окажется сильнее и прочнее в этом плане», — приводит слова Гербольдт «Известия».

В воскресенье стало известно, что Коляда из-за травмы не сможет принять участие в чемпионате Европы, его заменит Андрей Мозалев.

Чемпионат Европы в Таллине пройдет 10-16 января.