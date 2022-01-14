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Сегодня, 18:12

Тренер Синициной и Кацалапова отреагировал на победу дуэта в ритм-танце на ЧЕ

Сергей Федоров
Корреспондент

Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу своих подопечных в ритм-танце на чемпионате Европы в Таллине.

«Я доволен прокатом, все хорошо, ребята отлично откатали. По здоровью также слава богу никаких проблем сейчас нет, пока все прекрасно», — сказал Жулин «СЭ».

Второе место заняли еще одни представители России — Александра Степанова и Иван Букин. Диана Дэвис и Глеб Смолкин — оказалась на восьмой строчке.

Александр Жулин
Виктория Синицина
Никита Кацалапов
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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