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Наталья Бестемьянова: «Мишина и Галлямов показали невероятный прокат на чемпионате Европы»

Евгений Петров
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Фантастика! Мишина и Галлямов показали невероятный прокат, очень красиво катались Тарасова и Морозов, феноменальный прокат Бойковой с Козловским. Всех поздравляю!», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат.com».

Российские пары заняли весь пьедестал почета. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4575089-bestemyanova-mishina-i-gallyamov-pokazali-neveroyatnyj-prokat-na-chempionate-evropy.html
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Наталья Бестемьянова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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