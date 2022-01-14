Наталья Бестемьянова: «Мишина и Галлямов показали невероятный прокат на чемпионате Европы»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Таллине (Эстония).

«Фантастика! Мишина и Галлямов показали невероятный прокат, очень красиво катались Тарасова и Морозов, феноменальный прокат Бойковой с Козловским. Всех поздравляю!», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат.com».

Российские пары заняли весь пьедестал почета. Первое место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.