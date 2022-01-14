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Сегодня, 00:29

Морозов: Почему у бортика сегодня стояли только Тутберидзе и Траньков? Да аккредитаций не хватило

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Владимир Морозов рассказал, почему у бортика во время выступления стояли только Этери Тутберидзе и Максим Траньков. Он в паре с Евгенией Тарасовов занял второе место на чемпионате Европы, набрав за два выступления 236,43 балла.

— Сегодня у бортика были только они двое, да. Наверное, организации не хватило аккредитаций. Шучу. Просто из-за правил пандемии нельзя, чтобы у бортика было больше людей. Два или три вроде бы ограничение.

На чемпионате России Тарасову и Морозова выводили шесть человек.

Фигурное катание
Владимир Морозов (фигурное катание)
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
Этери Тутберидзе
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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