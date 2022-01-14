Морозов: Почему у бортика сегодня стояли только Тутберидзе и Траньков? Да аккредитаций не хватило

Российский фигурист Владимир Морозов рассказал, почему у бортика во время выступления стояли только Этери Тутберидзе и Максим Траньков. Он в паре с Евгенией Тарасовов занял второе место на чемпионате Европы, набрав за два выступления 236,43 балла.

— Сегодня у бортика были только они двое, да. Наверное, организации не хватило аккредитаций. Шучу. Просто из-за правил пандемии нельзя, чтобы у бортика было больше людей. Два или три вроде бы ограничение.

На чемпионате России Тарасову и Морозова выводили шесть человек.