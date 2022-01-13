Мишина и Галлямов впервые в карьере выиграли чемпионат Европы по фигурному катанию

Российские пары заняли весь пьедестал по итогам чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере стали чемпионами Европы. Они также обновили два мировых рекорда за произвольную программу и по сумме баллов. За произвольную программу пара получила 157,46 балла. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла.

Предыдущие рекорды принадлежали паре Вэньцзин Суй и Цун Хань из Китая (155,60 и 234,84 балла).

Ранее российская пара также побила мировой рекорд в короткой программе. Они получили за прокат 82,36 балла.

Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие за короткую и произвольную программы 236,43 балла.

Тройку замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, который по сумме двух программ набрали 227,23 балла.

Фигурное катание

Таллин (Эстония)

Чемпионат Европы

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 157,46

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 154,85

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 150,97

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 122,12

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 116,14

6. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 112,62

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 239,82

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 227,23

4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 184,05

5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90

6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 171,03