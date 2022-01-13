Мишина и Галлямов впервые в карьере выиграли чемпионат Европы по фигурному катанию
Российские пары заняли весь пьедестал по итогам чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые в карьере стали чемпионами Европы. Они также обновили два мировых рекорда за произвольную программу и по сумме баллов. За произвольную программу пара получила 157,46 балла. По сумме выступлений они набрали 239,82 балла.
Предыдущие рекорды принадлежали паре Вэньцзин Суй и Цун Хань из Китая (155,60 и 234,84 балла).
Ранее российская пара также побила мировой рекорд в короткой программе. Они получили за прокат 82,36 балла.
Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие за короткую и произвольную программы 236,43 балла.
Тройку замкнули Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, который по сумме двух программ набрали 227,23 балла.
Фигурное катание
Таллин (Эстония)
Чемпионат Европы
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 157,46
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 154,85
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 150,97
4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 122,12
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 116,14
6. Сара Конти/Никколо Макии (Италия) — 112,62
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 239,82
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 236,43
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 227,23
4. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 184,05
5. Ребекка Джиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 178,90
6. Юлия Щетинина/Марк Мадьяр (Венгрия) — 171,03