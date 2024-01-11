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Сегодня, 18:55

Хендрикс лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, Губанова — третья

Ана Горшкова
Корреспондент
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Луна Хендрикс.
Фото AFP

Бельгийка Луна Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в литовском Каунасе.

Фигуристка за свой прокат получила 74,66 балла.

Второе место заняла еще одна предствительница Бельгии Нина Пинцарроне, набравшая 69,70 балла. Третьей стала действующая чемпионка Европы Анастастия Губанова (68,96 балла).

В субботу, 13 января, девушки представят произвольные программы. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию

Женщины, короткая программа, топ-3

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 74,66 балла

2. Нина Пинцарроне (Бельгия) — 69,70

3. Анастастия Губанова (Грузия) — 68,96

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Луна Хендрикс
Нина Пинцарроне
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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