Хендрикс призналась, что была удивлена оценкам за короткую программу на чемпионате Европы

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в литовском Каунасе.

«Я получила удовольствие от сегодняшнего проката. Я была удивлена, увидев оценки, потому что каталась на трясущихся ногах. Знаю, что могу добиться большего. Я действительно боролась за каскад во второй половине. Я шла на риск, но мне хотелось попробовать», — сказала Хендрикс.

Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы, набрав 74,66 балла. Второе место заняла еще одна представительница Бельгии Нина Пинцарроне (69,70 балла). Третьей стала действующая чемпионка Европы Анастастия Губанова (68,96 балла).