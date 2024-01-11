Роднина: «Нельзя говорить, что мировое фигурное катание держится на российских фигуристах»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина выразила мнение, что мировое фигурное катание не держится исключительно на российских фигуристах.

«Я застала то время, когда распался Советский Союз, и спортсменов, выступающих за другие страны от Советского Союза и школы фигурного катания, было значительно больше, чем сейчас. Поэтому в этом ничего удивительного нет. Это все не спортсмены высокого ранга. Мы должны отметить: сколько бы там ни было наших представителей, никто из сборной страны, кроме дочки Тутберидзе, за другие страны не выступает. Нельзя говорить, что мировое фигурное катание держится на российских фигуристах. Чемпионат Европы — первенство континента. 27 не самых лучших спортсменов, когда-то представлявших нашу страну, не тот фундамент, на котором держится мировое фигурное катание», — приводит слова Родниной Sport24.

На проходящем в Литве чемпионате Европы выступают 27 рожденных в России фигуристов: 4 одиночницы, 9 мужчин, 6 парников и 8 танцоров.