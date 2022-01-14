Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 14 января

В пятницу, 14 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.

В третий соревновательный день мужчины представят свои произвольные программы, танцевальные дуэты — ритм-танцы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

Расписание 14 января

Танцы на льду, ритм-танец

13.00 Eurosport 2, Первый канал (с 17.00)

Мужчины, произвольная программа

19.00 Eurosport 2

Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников