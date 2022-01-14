Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание дня 14 января
В пятницу, 14 января, в Таллине продолжится чемпионат Европы по фигурному катанию.
В третий соревновательный день мужчины представят свои произвольные программы, танцевальные дуэты — ритм-танцы. Следить за выступлениями в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
Расписание 14 января
Танцы на льду, ритм-танец
13.00 Eurosport 2, Первый канал (с 17.00)
Мужчины, произвольная программа
19.00 Eurosport 2
Чемпионат Европы по фигурному катанию: расписание и список участников
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