Лакерник прокомментировал ошибку судьи на чемпионате Европы

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» прокомментировал ошибку, которую допустила российская судья Ольга Кожемякина на чемпионате Европы при выставлении оценок.

— Ошибка Кожемякиной? Да, я в курсе этой ошибки. Скорее всего, это ошибка ввода, — сказал Лакерник. — Но ее нельзя никаким образом исправить. К сожалению, оценка останется. Это ошибка не ввода оператора данных, а ввода судьи. То есть в данном случае исправлять пришлось бы не неточность оператора, а саму оценку арбитра, что делать по правилам нельзя. Но, к счастью, эта ошибка не сыграла роль при распределении мест на пьедестале.

Может ли подобное повториться на других соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде? Может. Но все останется как есть, даже если между парами будет 0,05 балла. У нас такие правила.

Тройной подкрут она оценила на низшую оценку -5, в то время как все другие судьи поставили +5 и +4. Такой разброс абсолютно невозможен — вероятно, Кожемякина перепутала на мониторе положительные и отрицательные значения.