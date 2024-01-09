Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: даты проведения и расписание соревнований

Турнир по фигурному катанию среди фигуристов Европы в сезоне-2023/24, организованный Международным союзом конькобежцев (ISU), пройдет с 10 по 14 января. Соревнования пройдут в литовском Каунасе. В рамках чемпионата Европы-2024 будут разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Расписание чемпионата Европы-2024

10 января, среда

Пары, короткая программа — 14:00

Мужчины, короткая программа — 18:15

11 января, четверг

Женщины, короткая программа — 14:15

Пары, произвольная программа — 20:00

12 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 13:00

Мужчины, произвольная программа — 19:00

13 января, суббота

Женщины, произвольная программа — 14:00

Танцы на льду, произвольный танец — 19:30

14 января, воскресенье

Показательные выступления — 16:30

*Время начала соревнований — московское

Трансляции выступлений в рамках чемпионата Европы-2024 будут доступны в прямом эфире онлайн-сервиса Okko Sport. Комментировать соревнования будут Александра Трусова (короткая программа мужчин), Евгения Медведева (короткая программа женщин и произвольная — мужчин), Матвей Ветлугин (произвольная программа женщин), Нина Мозер (произвольная программа пар, короткую прокомментирует Александр Энберт) и Екатерина Боброва (танцы на льду).