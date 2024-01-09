Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Егадзе на чемпионате Европы

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Нику Егадзе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

21-летний Егадзе с 15 лет тренируется в Москве в группе Тутберидзе.

На чемпионате Европы в танцах на льду примет участие дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. Дэвис и Смолкин представляли Россию до июня 2023 года, после чего перешли в сборную Грузии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.