Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Егадзе на чемпионате Европы
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе будет сопровождать грузинского фигуриста Нику Егадзе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
21-летний Егадзе с 15 лет тренируется в Москве в группе Тутберидзе.
На чемпионате Европы в танцах на льду примет участие дочь Тутберидзе, Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. Дэвис и Смолкин представляли Россию до июня 2023 года, после чего перешли в сборную Грузии.
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.
Источник: ТАСС
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