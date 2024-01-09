Фигурное катание
Чемпионат Европы
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:30

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: место проведения

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 пройдет в литовском Каунасе
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024 пройдет в литовском Каунасе.
Фото Reuters

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года. Турнир состоится на ледовой арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Изначально соревнования должен был принять Будапешт, Венгрия.

В 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) получил заявки на проведение чемпионата Европы 2024 года от Будапешта (Венгрия); Минска (Беларусь); Софии (Болгария); Загреба (Хорватия); Братиславы (Словакия); и Остравы (Чешская Республика). В итоге местом проведения выбрали венгерскую столицу. Однако в начале 2023 года Венгрия отказалась от проведения чемпионата из-за финансовых трудностей.

Таким образом, ISU повторно объявила о приеме новых заявок на проведение соревнований и получила соответствующие от Софии (Болгария); Варшавы (Польша) и Каунаса (Литва). 12 июня 2023 года Федерация фигурного катания Литвы объявила, что они получили подтверждение от ISU о том, что Каунас был выбран в качестве принимающей стороны.

На чемпионате Европы-2024 будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду. В ходе соревнований также будут определены квоты для каждой федерации на участие в европейском первенстве 2025 года.

Фигурное катание
1
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Массовое ДТП под Новгородом могло произойти из-за негодных шин на Chery
Экс-глава МИД Австрии отметила использование тактики Запада при атаке Белгорода
Клычков: в Орле два дрона упали на объект ТЭК, пожар оперативно локализовали
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: даты проведения и расписание соревнований

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024: где смотреть трансляции соревнований

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости