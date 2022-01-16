Анна Щербакова: «Мне очень приятна поддержка китайских болельщиков»

Российская фигуристка Анна Шербакова после выступления на чемпионате Европы поделилась ожиданиями от Олимпиады в Пекине.

«Нет осознания, что это будет так скоро, — сказала Щербакова. — Сама в это не верю вообще. Когда мы приедем туда, для меня все будет невероятно, эмоции будут зашкаливать. Многие спортсмены рассказывают, что это нечто особенное, вся эта атмосфера… Есть предвкушение, хочется это все прочувствовать.

После прошлого посещения Китая мне пишут болельщики, передают подарки. Недавно передали с символикой Олимпиады много памятных вещей. Конечно, хочется приехать, и очень приятна такая поддержка с их стороны».

Анна Щербакова заняла второе место на чемпионате Европы. Победила ее соотечественница Камила Валиева.