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Сегодня, 03:17

«Какие вы сильные». Медведева поздравила российских фигуристок с победой на чемпионате Европы

Сергей Разин
корреспондент

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала российский пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине.

«Какие вы сильные. Поздравляю!» — написала Медведева в сторис Instagram.

На чемпионате Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал. Камила Валиева стала первой, набрав 259,06 балла. Анна Щербакова знаяла второе место (237,42), Александра Трусова — третья (234,36).

Евгения Медведева
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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