«Какие вы сильные». Медведева поздравила российских фигуристок с победой на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала российский пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Таллине. «Какие вы сильные. Поздравляю!» — написала Медведева в сторис Instagram. На чемпионате Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал. Камила Валиева стала первой, набрав 259,06 балла. Анна Щербакова знаяла второе место (237,42), Александра Трусова — третья (234,36).