Камила Валиева: «В Пекине очень хотела бы посмотреть Великую Китайскую стену»

Российская фигуристка Камила Валиева после победы на чемпионате Европы в Таллине (Эстония) рассказала, чего она ждет от Олимпиады в Пекине.

«Я очень счастлива попасть на Олимпийские игры, — сказала Валиева. Это мечта каждого спортсмена. Быть там — это уже достижение. Побывать в олимпийской деревне, почувствовать эту энергетику. Там столько спортсменов, которые едут туда с целью... Которым нет 15 лет, а кто идет к Олимпиаде всю свою жизнь... Почувствовать эту энергетику было бы просто прекрасно. А в Пекине я бы очень хотела посмотреть Великую Китайскую стену. Мне кажется, каждый должен ее увидеть из тех, кто приедет в Китай».

Камила Валиева впервые в карьере выиграла чемпионат Европы. В произвольной программе она успешно приземлила четверной сальхов и четверной тулуп в каскаде с тройным тулупом. За прокат она получила 168,61 балла. По сумме выступлений фигуристка набрала 259,06 балла.