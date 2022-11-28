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Сегодня, 20:07

ВАДА отказалось давать прогноз по срокам восстановления РУСАДА

Иван Шитик
Корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) пока не может строить предположения о том, когда будет восстановлено в международных правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ВАДА.

Президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька 18 ноября заявил, что 17 декабря ВАДА намерено запустить трехэтапный процесс восстановления статуса РУСАДА.

В 2019 году ВАДА лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство из-за манипуляций с данными московской лаборатории. Российская организация настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял сторону ВАДА, но лишь частично согласился с наложенными антидопинговым агентством санкциями в отношении российского спорта, которые действуют до середины декабря текущего года.

Источник: https://tass.ru/sport/16446135
ВАДА
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