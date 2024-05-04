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Сегодня, 09:43

РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Виктория Кравченко
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Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в прошлом месяце 2024 года зафиксировали 24 случая нарушений спортсменами правил доступности для тестирования, сообщает ТАСС. В марте было 9 таких случаев.

В январе РУСАДА выявило 32 подобных нарушения, в феврале — 15. За 12 месяцев 2023 года РУСАДА зафиксировало 242 подобных нарушения, в 2022-м — 375.

Если спортсмен трижды нарушил правила доступности в течение года, он может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.

Источник: https://tass.ru/sport/20710833
РУСАДА
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