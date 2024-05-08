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CAS не раньше осени рассмотрит вопрос о возвращении РУСАДА статуса соответствия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) сможет рассмотреть апелляцию по делу о несоответствии организации Всемирному антидопинговому кодексу.

«Дело будет рассмотрено в суде, это произойдет не раньше осени. CAS пока не сформировал панель арбитров, которые будут рассматривать наше дело. Наши разногласия с WADA мы будем рассматривать уже в рамках судебного процесса», — цитирует Логинову ТАСС.

РУСАДА в 2020 году лишили статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В сентябре 2023 года исполком ВАДА принял решение, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства ВАДА. При этом Россия должна выплатить организации взнос в размере 1,267 миллиона долларов за 2023 год.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
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