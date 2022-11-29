Позднякову не понравилось требование ВАДА дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал требование ВАДА дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву.

«ВАДА подало апелляцию не на решение, а на бездействие, как они это видят, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), и на данном этапе рассмотрения это будет разбирательство только между двумя организациями, — цитирует Позднякова ТАСС. — До того момента, как этот процесс не будет урегулирован, говорить о том, что будет дальше, достаточно сложно. Но мне не очень понравилось, что ВАДА заранее потребовало дисквалификацию на четыре года для Камилы. Это неправильно и с точки зрения отсутствия на данный момент каких-либо решений, и ввиду того, что спортсменка несовершеннолетняя. Но таков стиль работы ВАДА».

В феврале 2022 года Валиева выиграла золотую медаль Олимпиады-2022 в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию. После этого стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. После заседания выездной панели CAS спортсменку допустили к участию в одиночных соревнованиях, по итогам которых она заняла четвертое место.

Рассмотрение дела 16-летней фигуристки все еще продолжается. 14 ноября CAS зарегистрировал апелляцию ВАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой. В ВАДА потребовали дисквалифицировать спортсменку на 4 года.