РУСАДА с начала года выявило 19 нарушений антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле выявило четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил.

«В апреле 2024 года РУСАДА выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

В феврале и январе было зафиксировано по четыре нарушения, в марте — семь. За 12 месяцев 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в 2022-м — 135.