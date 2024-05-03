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Сегодня, 09:23

РУСАДА с начала года выявило 19 нарушений антидопинговых правил

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле выявило четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил.

«В апреле 2024 года РУСАДА выявлено четыре случая возможных нарушений антидопинговых правил», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

В феврале и январе было зафиксировано по четыре нарушения, в марте — семь. За 12 месяцев 2023 года было выявлено 150 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, в 2022-м — 135.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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