Матыцин считает важным продолжать сотрудничество с ВАДА

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что России необходимо продолжать сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Я не люблю давать комментарии по высказываниям руководителей международных организаций, так как их заявления политизированы и часто направлены на дискриминацию нашего спорта. Нужно продолжать сотрудничество, делать все для защиты наших спортсменов.

У нас создана одна из эффективных систем по борьбе с допингом. Аудит конвенции ЮНЕСКО признал ее соответствующей всем стандартам, и все претензии должны иметь законный характер. Если они есть, мы будем отстаивать свои права в суде", — приводит ТАСС слова Матыцина.

18 ноября президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Витольд Банька заявил, что организация будет восстановлена в случае полного выполнения всех условий Всемирного антидопингового агенства (ВАДА).

В 2019 году ВАДА лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство из-за манипуляций с данными московской лаборатории.