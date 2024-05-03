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Сегодня, 13:14

РУСАДА отметило снижение числа запросов на использование спортсменами запрещенных лекарств

Алина Савинова
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в апреле получило от атлетов шесть запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В апреле в РУСАДА поступило шесть запросов на оформление терапевтического использования, семь запросов из ранее поданных были одобрены», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы РУСАДА.

В январе в Российское антидопинговое агентство поступило 9 запросов, в феврале — 23, в марте — 20.

С января по декабрь 2023 года РУСАДА получило 117 запросов на оформление терапевтического использования, 69 из которых было одобрено.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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