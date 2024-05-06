Джефф Мейвезер: «Если Райан Гарсия принимал допинг, то он один из самых тупых боксеров»

Член боксерской семьи Мейвезеров Джефф (32-10) прокомментировал информацию о том, что бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) сдал положительный тест на допинг.

«Если Райан Гарсия был на допинге в ночь боя, то он один из самых тупых людей, которые когда-либо надевали перчатки. В ту ночь он стал одной из самых больших звезд в боксе, все, к чему он прикасался, покрывалось золотом. Но если он принимал допинг, то это просто было глупо. Возможно, что у него на самом деле есть психические отклонения. Он говорил, что переиграл всех, но, кажется, он одурачил сам себя», — сказал Мейвезер FightHype.

Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

В крови Гарсии был найден остарин, он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Спортсменам запрещено использовать его в соревновательных видах спорта, поскольку он может улучшить результаты и дать несправедливое преимущество. Поэтому его использование в спорте считается незаконным и может повлечь за собой наказание, включая дисквалификацию, отстранение от соревнований и лишение медалей или призов.