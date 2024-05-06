Райан Гарсия ответил на обвинения в употреблении допинга

Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) заявил, что он никогда не употреблял допинг.

«Я прекрасно знаю, что я этого не делал, но если бы я принимал стероиды, то ушел бы из бокса, — сказал Гарсия в соцсетях. — Я этого не делал. Это безумие. Бог постоянно наблюдает за мной. Я не собираюсь делать что-то, чтобы обмануть людей. Если все мои тесты были чистыми вплоть до дня перед боем, то, очевидно, меня подставляют. Я не принимаю чертовы стероиды. Но, поскольку я выиграл, они вывалили на меня это дерьмо. Я никогда в жизни не принимал стероиды».

Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

В крови Гарсии был найден остарин, он входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Спортсменам запрещено использовать его в соревновательных видах спорта, поскольку он может улучшить результаты и дать несправедливое преимущество. Поэтому его использование в спорте считается незаконным и может повлечь за собой наказание, включая дисквалификацию, отстранение от соревнований и лишение медалей или призов.