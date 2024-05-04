РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб
Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у спортсменов 1 029 проб.
«В апреле Российским антидопинговым агентством было отобрано 1 029 проб», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.
Всего с начала года РУСАДА было собрано 4 028 проб (1 029 — в апреле, 990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе). За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.
Источник: ТАСС
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