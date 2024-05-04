Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 16:30

РУСАДА за первые четыре месяца 2024 года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в апреле взяли у спортсменов 1 029 проб.

«В апреле Российским антидопинговым агентством было отобрано 1 029 проб», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы РУСАДА.

Всего с начала года РУСАДА было собрано 4 028 проб (1 029 — в апреле, 990 — в марте, 1 039 — в феврале, 970 — в январе). За 12 месяцев 2023 года РУСАДА взяло 11 091 пробу, в 2022-м — 11 053.

Источник: ТАСС
РУСАДА
0
Читайте также
Митрофанов рассказал об отношениях РФС с ФИФА
Все желающие смогут принять участие в акции Бессмертный полк онлайн
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского
Игроки хотят оставить Слишковича, Черданцев выступил против, клуб сокращает должности и забыл о Промесе. Что происходит в «Спартаке»
В США заявили о необходимости отказа Киева от части территорий
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА за первые четыре месяца этого года взяло у спортсменов более 4 тысяч допинг-проб

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости