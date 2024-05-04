Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 10:11

ВАДА обжаловало в CAS решение не наказывать гребцов Моргачева и Сорина за допинг

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обжаловало в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) не назначать срок дисквалификации гребцам Никите Моргачеву и Павлу Сорину. В допинг-пробах спортсменов был обнаружен мельдоний.

«В деле о нарушении антидопинговых правил двумя российскими гребцами точка пока не поставлена. WADA передало его в Спортивный арбитражный суд», — цитирует Логинову ТАСС.

Внесоревновательное тестирование, которое было проведено 17 июня 2021 года на тренировочном мероприятии в Греции, выявило наличие мельдония у Моргачева и Сорина. Вскрытие проб Б подтвердило факт нарушения спортсменами антидопинговых правил, после чего руководство Федерации гребного спорта России приняло решение провести внутреннее расследование обстоятельств произошедшего.

Моргачев и Сорин изначально были включены в заявочный список для участия в Олимпийских играх в Токио, но после обнаружения запрещенного препарата в своих допинг-пробах они автоматически лишились права выступить в Японии.

Источник: https://tass.ru/sport/20711015
1
Читайте также
Медведев — о полученной в Мадриде травме: «Почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать»
«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Репрессии против легенды «Спартака». Андрея Тихонова отстранили до конца сезона за оскорбление женщины-судьи, он не признал вину
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА выявило рост числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости