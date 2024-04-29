Камил Гаджиев: «В России все давно уже шпигуются допингом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что Сослан Асбаров (5-0) сдал положительную допинг-пробу.

— Два месяца назад слышал, что у него проблема с допинг-тестом, — сказал Гаджиев «СЭ». — Что скажу? У Сослана забирают как бы главную победу его жизни. Ну, на самом деле, я считаю, что бой с Кудряшовым таковым является, но бой с Папиным как-то был более раскручен. Мне так показалось. Как будто бы у него главную победу таким образом забирают.

И, наверное, еще что важно, лишают возможности сейчас, когда у Сослана, казалось бы, наступило золотое время, зарабатывать кругленькую сумму. Теперь уже, наверное, его бой с Гончаровым неизбежен. Теперь надо по MMA драться. Кстати, по кикбоксингу он тоже драться умеет, надо подумать насчет этого.

Когда в нашей стране вдруг кого-то ловят на допинге, мне это кажется вообще каким-то абсурдом, нелепицей. Потому что я вообще считаю, что у нас в стране нет смысла проводить допинг-тесты, потому что, если их проводить, то 90 процентов бойцов по всем видам спорта точно на допинг-тесте попадутся. Просто потому что у нас давно уже нет культуры фармчистоты. Давно уже нет. Все давно уже шпигуются, — заключил Гаджиев.

Асбарова дисквалифицировали на шесть лет за нарушение Общероссийских антидопинговых правил. Срок дисквалификации с 15 апреля 2024 по 21 декабря 2029 года