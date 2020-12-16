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CAS объявит решение по делу ВАДА и РУСАДА 17 декабря

15:55
Спортивный арбитражный суд. Фото Reuters
Спортивный арбитражный суд. Фото Reuters

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 17 декабря, сообщает официальный сайт CAS.

Решение будет опубликовано в 18.00 (мск).

Рассмотрение дела о санкциях ВАДА против российского спорта проходило в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна — принимать крупные спортивные турниры.

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