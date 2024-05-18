В РУСАДА призвали рассмотреть вопрос о соблюдении в американском спорте требований ВАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) должны рассмотреть вопрос соблюдения антидопинговых стандартов в американском спорте.

Ранее глава ВАДА Витольд Банька заявил о непрозрачности антидопинговой системы США.

«Мировая антидопинговая система должна быть справедливой для каждого спортсмена, независимо от того, какую страну он представляет. Беспристрастной и с единым подходом к допинг-контролю: тестированию и вынесению санкций. Но если дела в США обстоят именно так, то это повод для рассмотрения вопроса о соблюдении стандартов ВАДА и конвенции ЮНЕСКО», — цитирует Логинову ТАСС.