Моисеева: «Все живут с надеждой, что все разрешится и нас допустят на Олимпиаду»

Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева рассказала о том, где спортсмены находят мотивацию в период изоляции от международных соревнований.

«В чем ребята находят мотивацию? Наверное, пока все живут с надеждой, что разум восторжествует, все разрешится и нас допустят на Олимпийские игры. Особенно именитые спортсмены, которые прошли не одну Олимпиаду, они знают, куда они идут. Молодежь тянется за ними. Спасибо таким спортсменам, как Кузнецов, Бондарь. Они прошли уже определенные этапы и знают, что такое Олимпийские игры и как к ним идти. За собой они ведут всех остальных и не дают им расслабляться», — сказала Моисеева Metaratings.ru.

Международная федерация плавания отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.