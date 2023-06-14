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Моисеева: «Можно сказать, что для молодого поколения Бондарь и Кузнецов, как отцы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева высказалась о авторитете Александра Бондаря и Евгения Кузнецова в команде.

«Можно сказать, что для молодого поколения Бондарь и Кузнецов, как отцы. Они ведут себя по-отечески с подрастающим поколением и молодежь за ними тянется. Не только в дружеских своих отношениях, а в чисто профессиональных. Они друг другу советуют, подтягивают друг друга. Для молодежи важно, когда такие спортсмены для них, как старшие братья», — сказала Моисеева Metaratings.ru.

Бондарь является бронзовым призером Олимпиады-2020, а также многократным призером чемпионатов мира и Европы. Кузнецов — серебряный призер Олимпиады-2012, чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира и 13-кратный чемпион Европы.

Источник: Metaratings
прыжки в воду
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