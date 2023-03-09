«Этого мне не простят до самой смерти». Как велогонщики обманывали допинг-контроль

История Мишеля Поллентье.

Бельгийский велогонщик в 1978 году стал одним из первых спортсменов в истории, попавшимся на попытке сдать на допинг чужую мочу. Это событие было важным этапом в истории борьбы с допингом в спорте и привело к ужесточению контроля за использованием запрещенных веществ во всем мире. Каким образом Мишель Поллентье пытался всех обмануть и что случилось с его карьерой? Подробнее — в материале «СЭ».

Квазимодо из Бельгии

Поллентье еще в юности проявил большой интерес к велоспорту и начал тренироваться в местном клубе. Вскоре он начал выступать на местных соревнованиях и проявил себя как один из самых талантливых велогонщиков поколения. В 1973-м на спортсмена обратила внимание профессиональная команда «Фландрия», с которой вскоре он подписал контракт.

В 70-х Поллентье приобрел большую популярность, хотя не отличался внешней красотой. Комментаторы соревновались в придумывании оскорбительных прозвищ для Мишеля — в стиле «жабы» и «Квазимодо». Однако его профессиональные навыки заслуживали всяких похвал.

В 1977 году атлета признали спортсменом года в Бельгии после завоевания трофея «Джиро д'Италия», а через год с ним случился допинговый скандал, который серьезно подорвал репутацию и карьеру.

В 1978-м Поллентье в статусе фаворита принимал участие в велогонке «Тур де Франс». По завершении 16-го этапа в Альп-д'Юэз он возглавил общий зачет и получил желтую майку лидера.

По дороге в отель после финиша довольный бельгиец столкнулся со штатными процедурами. Выяснилось, что организаторы турнира планируют взять у него допинг-тест в специальном фургончике. Поллентье знал о наличии запрещенных веществ в своем организме, поэтому имел хитроумный план. Ведь допинг в велоспорте широко распространен даже сейчас.

Велогонщик приклеил себе на подмышку презерватив, наполненный мочой своего друга и коллеги по команде Бернарда Тапи, который не участвовал в гонке. Моча стекала по трубке по спине в шорты, создавая видимость, что мочеиспускание происходит по-настоящему. Нужно было просто нажать на презерватив, и жидкость польется.

Мишель Поллентье. Courtesy Wim Dingemanse

Презерватив и наркотики

План Поллентье мог сработать, если бы не ряд обстоятельств. Подобные устройства с переливанием мочи уже были известны многим и действовали безотказно до поры. По удивительному совпадению аналогичное приспособление нашли у другого участника «Тур де Франс». Но это еще не всё.

На протяжении часа велогонщик не мог сдать анализ. Ситуация становилась нелепой. Говорят, что у Поллентье случились проблемы с переливанием биоматериала. Вот так об этом вспоминает доктор Ален Кальвес, член антидопинговой французской комиссии.

«У него была бутылка для сдачи мочи, и что я вижу? Бутылка наполнилась, а я не вижу, как он мочится. При этом моча лилась ему в штаны. Я сразу понял, что у него спрятана груша и не было никакой системы, чтобы остановить процесс, пока все не вытечет», — приводит слова Кальвеса Eurosport.

Мишель Поллентье (справа). Фото Global Look Press

Допинг-офицеры потребовали от бельгийца снять майку. Узнав о мошенничестве, организаторы немедленно исключили Поллентье из гонки. Позже работники лаборатории определили, что спортсмен сдал образец мочи другого человека.

Через несколько дней после инцидента Поллентье вызвали на дополнительное допинговое тестирование. Этот тест показал наличие амфетамина в моче велогонщика, что является нарушением антидопинговых правил.

В результате Поллентье был дисквалифицирован на несколько месяцев и оштрафован на 10 тысяч франков. Сперва бельгийца лишили возможности участвовать в любых велосипедных соревнованиях на два года, но потом сократили срок. Мишель также потерял контракт с компанией Peugeot, которая была спонсором его команды.

Возвращение в спорт и пенсия

После дисквалификации Поллентье вернулся в велоспорт и продолжал выступать до 1987 года. Однако ему уже никогда не удавалось достичь того же уровня успеха, что и раньше. Общественность так и не смогла его простить. В конце концов в 1988 году он завершил карьеру велогонщика и до выхода на пенсию работал на шинном заводе.

В 2011 году Поллентье в интервью французской газете признал свою вину и назвал тот случай клеймом на всю его оставшуюся жизнь.

«Я знаю, что, когда умру, пресса будет говорить только о том допинг-тесте, — говорил Поллентье. — Этот шрам со мной навсегда. Но что бы там ни было, я преодолел все это».

Поллентье поплатился за то, что его поймали с поличным. Хотя другим его коллегам удалось проскользнуть мимо. Его история ставит под сомнение отношение к велоспорту и к спортивным достижениям в целом. Где та грань между восхищением за результат и негодованием за позорный обман? На протяжении многих лет некоторые спортсмены почивают на лаврах с олимпийскими медалями на шее. Пока не выясняется, что болельщики на самом деле были подло обмануты.