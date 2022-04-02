«Я обманывал, чтобы выигрывать. И не жалею». Звезда велоспорта считает, что допинг употребляют все

Скандальные признания итальянца Данило Ди Лука в книге о своей карьере и чертях.

Данило Ди Лука выигрывал престижную многодневку «Джиро д'Италия», трижды попадался на допинге и получил пожизненную дисквалификацию. В своей книге «Черти, рожденные побеждать» звездный велогощик признается, что использовал запрещенные вещества на всем протяжении своей профессиональной карьеры. Это потрясающее по своей откровенности и цинизму чтиво.

Если ты попался, то плохо что-то рассчитал

Книгой раскаявшегося допингера сейчас уже никого не удивишь. Но Ди Лука пошел дальше и шесть лет назад сотворил настоящий бестселлер, который переиздают до сих пор. Итальянец не только ни о чем не жалеет, но открытым текстом пишет, что будь у него такая возможность — он бы все повторил, в том числе допинговый обман. «Я ни о чем не жалею. Я обманывал, мошенничал и делал все, что мог, чтобы финишировать первым», — пишет Ди Лука.

Вообще, итальянец считался одним из самых талантливых гонщиков своего поколения. Впервые он попробовал допинг в 1997-м, а в 2001-м уже серьезно сидел «на игле». Именно в тот год о Ди Луке заговорили — он выиграл престижную однодневку «Тур Ломбардии».

Три года спустя, в 20004-м, мир уже вовсю говорил о том, что в велоспорте творится какой-то беспредел. Ди Лука стал одним из героев расследования, журналисты даже перехватили один из его телефонных разговоров, где итальянец расспрашивал об эффекте допинговых препаратов. Но попался Данило только в 2007-м, и то — не на допинг-контроле, а только косвенно. Итальянец оказался в списке клиентов одного из допинговых лидеров и в итоге получил всего три месяца дисквалификации. Титул победителя «Джиро» и остальных гонок Ди Лука сохранил.

Так что уже в 2009-м итальянец снова феерил на многодневке и стал вторым в общем зачете. Но уже по ходу гонки выяснилось, что в двух (!) его пробах найден запрещенный ЭПО. Ди Луке сначала дали два года дисквалификации, а потом в обмен на показания против доктора сократили этот срок до девяти месяцев. Как видим, говорить о допинге вслух Ди Лука никогда не стеснялся.

— Я использовал тестостерон, ЭПО, кортизон, — сообщает Ди Лука в книге. — Доктор не мог выписать мне официальный рецепт, так что препараты я доставал сам. Через тренажерные залы или заказывал в интернете, в принципе, у нас все знают, как это делается. Это часть твоей работы, и если ты попался — значит, ты что-то плохо рассчитал. Известно ведь, сколько часов должно пройти между приемом допинга и сдачей пробы, чтобы там все было чисто.

Данило Ди Лука. Фото Getty Images

Допинг не самоцель, а инструмент силы

Но однажды Ди Лука не рассчитал. Точнее, появился новый способ обнаружения ЭПО, который позволял находить препарат не через восемь часов после приема, а в течение 24. Многие велогонщики об этом еще не знали. Так что в 2013-м Ди Лука спокойно сделал себе перед сном инъекцию ЭПО, а в 8 утра без тени волнения встретил допинг-офицеров. Внезапно для него тест оказался положительным.

— Я удостоился чести быть первым велосипедистом, кого поймали этим новым методом, — рассказал Ди Лука. — Теперь другие о нем узнают и кое-что изменят в своих практиках. Я жалею только о том, что ошибся со временем инъекции и что вещество не успело покинуть мой организм. В остальном я уверен, что если бы не принимал допинг, я бы не выигрывал. Допинг улучшает твой результат примерно на 5-7 процентов, а в пиковые моменты — и на 12. Отыграть такую разницу чистым невозможно.

Естественно, другие спортсмены комментировать откровения Ди Луки не стали. Он тоже не называл в книге фамилий своих коллег, которые употребляли допинг. Скорее использовал общие понятия вроде «все» или «большинство».

— Допинг не самоцель, но это инструмент силы, — считает итальянец. — Нельзя выиграть без допинга. А кто выигрывает — получает деньги, помогает зарабатывать еще и команде, спонсорам... Мне надоело врать и прятаться. Велосипед дал мне абсолютно все, что я имею в жизни...

Не исключено, что так думает не один Ди Лука, — он лишь озвучил то, что в голове у десятков его коллег, избежавших разоблачения. Мысли итальянца интересны как мотивация любого преступника. Но они, безусловно, не служат оправданием для обмана и нарушений, допущенных этим спортсменом. И ключевым здесь является не то, как оправдывал допингер свои художества, а то, как он закончил и как лишился того, что любил и ради чего жил.