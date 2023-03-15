«Дистанция показала, что велосипед быстрее лошадей». Как личный тренер Льва Толстого обогнал русскую тройку

Супруги Николай Похильский и Мария Гессель — первая звездная пара отечественного велоспорта.

Супруги Похильские — уникальная пара в истории нашего спорта. Николай — один из лучших велогонщиков России, конструктор, без которого невозможно было бы представить современный велосипед. Мария — обворожительная красавица и тоже велогонщица, автор нескольких национальных спортивных рекордов. Вместе они в свое время были, пожалуй, самой влиятельной парой мирового велоспорта. Рассказываем удивительную историю супружеской пары с очень драматичной судьбой.

Браво, Похильский!

В раннем возрасте Николай Похильский занимался конькобежным спортом, и довольно успешно — два года подряд он становился чемпионом Москвы. Однако вскоре он заинтересовался велосипедными гонками и стал участвовать в заездах на средние дистанции. Довольно скоро в велоспорте Похильский установил несколько всероссийских рекордов, также ему были присвоены звания лучшего велогонщика Москвы, Санкт-Петербурга и Харькова.

В 1893 году в Санкт-Петербурге на Семеновском плацу состоялся заезд на дистанции 25 верст — Николай на велосипеде соревновался с тройкой лошадей, запряженных в экипаж. Изначально на плацу должна была состояться велогонка, в которой помимо наших атлетов должен был принять участие известный французский велосипедист Шарль Террон. Планы разрушили прошедшие накануне дожди, размягчившие велодорожку. Желая развлечь расстроенную публику, пришедшую увидеть велогонку, на плац выехал владелец тройки по фамилии Колупаев, надеясь получить свои пять минут славы. Именно в этот момент Николай принял решение соревноваться с Колупаевым.

Фото из фондов музея п. Малаховка

Из воспоминаний Николая Похильского: «Все велосипедисты, включая зарубежного гостя, отказались ехать по такой дороге. Владелец экипажа красивым галопом проехался по кругу. Велосипедисты, уставшие от предыдущих заездов, струсили, и мне одному пришлось принять вызов. Когда гонка началась, грязная дорожка не давала возможности идти полным ходом. Ноги и лицо были залеплены грязью. Вторая половина дистанции показала, что велосипед выносливее лошадей. Было очень тяжело, тройка постоянно прибавляла ход, однако на последних кругах она стала ослабевать, ямщик даже вытащил кнут. На решающем последнем круге я очень энергично работал педалями и пришел первым к финишу. Публика торжествовала, только и слышал: «Браво, Похильский!»

Рекорд Гессель

Супруга Николая также не отставала от мужа, создавая свое собственное наследие в велоспорте. В 1895 году Мария установила первый в истории отечественного велоспорта женский часовой рекорд. Чуть позже она получила титул лучшей велосипедистки России. О достижениях Марии сохранилось не так много проверенной информации, но точно известно, что свой рекорд она поставила, пройдя за час 28 верст 270 саженей (примерно 30,5 км). В том же заезде Мария покорила еще одно удивительное достижение — полверсты за 40 секунд. Совсем недавно ученые из Малаховки, родины супругов, смогли пересчитать рекорд Гессель на привычные единицы измерения, и результаты были удивительные — Мария Гессель смогла разогнаться на велосипеде до отметки скорости, которая и в наше время будет считаться поразительной.

Мария всегда присутствовала на соревнованиях супруга и активно его поддерживала, а велосипеды были основной темой разговоров в семье Похильских. Молодая красавица велогонщица любила появляться на публике в оригинальных нарядах и часто перетягивала внимание зрителей на себя.

Фото из фондов музея п. Малаховка

Наследие супругов

Николай Александрович внес огромный вклад не только в развитие велоспорта, но и в конструирование велосипедов. Транспортные средства, разработанные его фирмой «Согласие», считались самыми качественными велосипедами страны. Ежегодно посещая фабрики по всему миру, Николай следил за новинками и усовершенствованиями в мире велостроения. Более того, почти все спортивные модели, которые изготавливались другими компаниями, также прошли через мастерскую и улучшения от Похильского. Также известно, что велогонщик был личным тренером Льва Толстого.

«Считаю себя одним из первых пионеров велосипедного дела в России. Мне лично пришлось разработать велосипед, который отвечал бы всем условиям езды по дорогам России. Одним из своих главных успехов считаю, что по моим указаниям фабрики стали изготавливать модели велосипедов», — писал легендарный велогонщик в личных рукописях. Также Николай сыграл большую роль в развитии спорта в Малаховке и Красково, построив большие площадки для тренировок, на которых устраивал различные мероприятия. Кроме того, в этих поселках у супругов работали две «Станции Гараж», одна находилась на даче Марии Гессель. На станциях можно было научиться езде на велосипеде, работали прокат и ремонт. Там круглосуточно находились механики, учителя и профессиональные спортсмены.

Фото из фондов музея п. Малаховка

После революции 1917 года супруги Похильские были ограничены в своих правах и потеряли почти все состояние, включая имущество. Все дело в дворянском происхождении Марии. Их сын Николай, который также был выдающимся велогонщиком, по этой причине не смог сделать спортивную карьеру в СССР. Позднее ему удалось поступить в военное училище и стать летчиком. До конца своей жизни супруги жили в Малаховке. Гессель скончалась в 1943 году, а ее супруг — уже в послевоенное время. По сей день неизвестен даже год смерти Николая Похильского. Известно, что в 1957 году он принял участие в празднике велоспорта в Туле — это последнее упоминание о жизни человека, внесшего гигантский вклад в развитие велоспорта не только в нашей стране, но и во всем мире.