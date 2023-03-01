Восходящую звезду велоспорта отстранили от гонок за убийство кота из пневматической винтовки

21-летний итальянский велопрофи Антонио Тибери испытывал оружие, стреляя из окна.

21-летний итальянец, экс-чемпион мира Антонио Тибери считается восходящей звездой велоспорта. Или считался, ведь, похоже, он сам решил разрушить многообещающую карьеру ужасным проступком. Из пневматической винтовки Тибери застрелил в Сан-Марино кота, который, как выяснилось, принадлежал министру туризма этого маленького государства. Тибери нашли, крупно оштрафовали, а теперь и команда отстранила его от гонок.

Роковой выстрел

Роковой выстрел итальянец совершил еще прошлым летом, но о приговоре стало известно только сейчас, в самом конце февраля. О шокирующем происшествии написали, в частности, крупнейшие итальянские издания Gazzetta dello Sport и Corriere della Sera, рассказавшие историю убийства животного от руки талантливого гонщика. Тибери, кстати, действительно прочили в помешанной на велоспорте Италии большое будущее. В 2019 году 18-летний парень выиграл разделку на чемпионате мира среди юниоров, причем завоевать золото ему не помешала даже незапланированная смена велосипеда.

Естественно, его заметили в мире профи, практически сразу Антонио подписал двухлетний контракт с Trek-Segafredo, который затем продлили. Все шло по нарастающей, Тибери выиграл несколько маленьких профессиональных шоссейных гонок, а в прошлом сезоне попал в топ-10 в генеральной классификации престижных «Тура ОАЭ» и «Тура Даун Андер», а также дебютировал осенью 2022-го на Гранд-туре. Да, он занял только 92-е место на «Вуэльте Испании», но для новичка сам факт финиша трехнедельной гонки был очень важен.

Но, как стало известно, еще до «Вуэльты» Тибери сделал самый глупый и отвратительный поступок в своей жизни — убил кота выстрелом в голову из пневматики. В Сан-Марино он поселился еще в марте 2022-го, а летом решил развлечься выстрелами из только что купленной пневматической винтовки. Как потом объяснял сам гонщик, он тестировал оружие и сперва из окна целился в дорожный знак, а потом увидел кошку и совершил смертельный выстрел.

Антонио Тибери. Фото Global Look Press

Преступление и наказание

Не секрет, что такие отвратительные поступки порой остаются безнаказанными, а убийцы животных — ненайденными. Но на сей раз Тибери не повезло, живший по соседству хозяин животного министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Амати вызвал полицию, которая и нашла стрелявшего. На допросе Тибери признал свою вину. Его винтовку конфисковали, а самого оштрафовали на 4000 евро. Но такой мягкий приговор многим не понравился.

«Кот никого не беспокоил. Он давно жил с нами. Моя трехлетняя дочь Люсия его обожала. Нельзя убить домашнее животное и отделаться штрафом в 4000 евро. Ценю, что парень признался, тем не менее нам не стоит давать таким людям вид на жительство», — приводит Corriere della Sera слова министра Амати. На общественный резонанс отреагировали и в руководстве Trek-Segafredo, от которого Тибери свой проступок утаил.

«Команда полностью согласна со штрафом, наложенным на Тибери, и решительно осуждает этот предосудительный поступок, который явно нарушает кодекс поведения команды. Команда не знала об этом деле и немедленно отстранила Антонио как минимум на 20 дней без сохранения заработной платы. Он не будет участвовать в гонках «Трофей Лайгельи», «Тиррено — Адриатико» и «Милан — Турин». При необходимости команда предпримет дальнейшие действия в будущем», — гласит заявление команды, которая намерена пожертвовать зарплату Тибери за время простоя в организацию по уходу, защите и спасению животных.

Антонио Тибери. Фото Global Look Press

Искренне ли раскаяние?

Тибери также опубликовал заявление, в котором публично раскаялся в содеянном. «Глубоко сожалею о том, что произошло. Стрельба в кошку была чудовищно глупым и безответственным поступком, серьезность и опасность которого я осознал только задним числом. Не хочу искать никаких оправданий, «если» или «но», чтобы комментировать это. Принимаю с чувством ответственности и раскаяния последствия и вину за свои действия. Если я раньше не говорил об этом публично, то только из сильного чувства стыда и сожаления», — заявил, в частности, велогонщик. Он также пообещал жертвовать призовые в сезоне-2023 в фонды, которые заботятся о бездомных кошках, и посвятить часть своего свободного времени активной помощи в качестве волонтера одного из таких фондов.

Но весь вопрос, действительно ли Тибери раскаивается искренне или из-за резонанса вокруг убийства кота? К тому же он по-прежнему утверждает, что не собирался стрелять, а также, что был уверен — выстрел из пневматики не причинит животному смертельного ранения, называя произошедшее несчастным случаем. Как бы то ни было, вряд ли теперь итальянец еще раз поднимет руку на животное, да и без этого на нем надолго останется клеймо. Чтобы встать на путь исправления и искупить свою вину, Антонио надо сделать в жизни очень много хорошего.