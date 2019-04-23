17:26 | Велоспорт

Сиваков выиграл первый этап в составе Team Sky

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Российский велогонщик Павел Сиваков выиграл свой первый этап в составе команды Team Sky. Победа пришлась на второй этап велогонки "Тур Альп".

21-летний Сиваков преодолел дистанцию в 178,7 километра за 4 часа 58 минут и 17 секунд. Россиянин опередил ближайшего преследователя Яна Хирта из Astana Pro Team на 4 секунды.

Данная победа стала второй для Team Sky на "Тур Альп". Днем ранее партнер Сивакова по команде Тао Гейган Харт выиграл первый этап велогонки.

 

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